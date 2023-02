Exposition : faire la classe à Sélestat Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Cette exposition reviendra sur la génèse des écoles à Sélestat, ainsi que sur l’évolution de l’enseignement scolaire. Contenu des cours, sanctions et récompenses, figures de l’instituteur seront illustrés par le biais de registres, photographies, cahiers d’écoles, panneaux pédagogiques, invitant à se replonger dans les souvenirs d’écoliers d’hier et aujourd’hui. Exposition qui revient sur la génèse des écoles à Sélestat ainsi que sur l’évolution de l’enseignement scolaire +33 3 88 58 85 24 Sélestat

