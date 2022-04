Exposition FAIRE CORPS MPAA Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’exposition « Faire corps » rassemble plus de 200 travaux d’artistes amateur·trice·s inscrit·e·s aux ateliers d’arts de peinture, de dessin, de pastel, d’aquarelle, de copie de peinture, d’arts plastiques, de sculpture, de gravure, de lithographie, de photographie argentique ou numérique, de mosaïque romaine, de peinture chinoise ou de miniature persane de Paris-Ateliers. Chacun de ces amateur·trice·s, débutant·e ou confirmé·e, s’est employé·e à interpréter à sa manière le thème imposé, tantôt de façon littérale mais parfois aussi de manière plus subtile ou très personnelle. Toutes ces œuvres, ainsi réunies, font sens et donnent corps à l’action conjointe, de Paris-Ateliers et de la MPAA, au service des pratiques artistiques amateurs.

Entrée Libre

Exposition de travaux amateurs réalisés dans les ateliers Métiers d’art et Arts plastiques de Paris-Ateliers MPAA 100 rue Didot 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

