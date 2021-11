Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400, Saint-Léonard-de-Noblat Exposition “Factory 87” au Jardin des Lys Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: 87400

Saint-Léonard-de-Noblat

Exposition “Factory 87” au Jardin des Lys Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, 25 octobre 2021, Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat. Exposition “Factory 87″ au Jardin des Lys 3 Place de la Collégiale Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

2021-10-25 14:00:00 – 2021-11-06 17:00:00

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 3 Place de la Collégiale Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Rdv de 14h à 17h au Jardin des Lys 3, place de la Collégiale du lundi au dimanche. Gratuit. Réservation obligatoire .Rens. 05 55 56 63 39 Venez découvrir l’exposition ” Comme à la maison” de Factory 87 au Jardin des Lys avec Amandine Arlot, Marie-José Felgines, G.R., Lidia Lelong, Lesage, Ludovic Mallegol (Robot Faber), Gaël Potié, Frédéric Rillardon et Julien Valageas.

Vernissage le 6 novembre à 16h30. Rdv de 14h à 17h au Jardin des Lys 3, place de la Collégiale du lundi au dimanche. Gratuit. Réservation obligatoire .Rens. 05 55 56 63 39 3 Place de la Collégiale Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2021-10-27 par OT de St Léonard de Noblat

Détails Catégories d’évènement: 87400, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Adresse 3 Place de la Collégiale Ville Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat lieuville 3 Place de la Collégiale Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat