Exposition / Face aux écrans, 15 mars 2023, .

Exposition / Face aux écrans



2023-03-15 – 2023-05-05

Les écrans ont pris un rôle central dans notre société. Le temps passé par les enfants et les adolescents a atteint une moyenne de 7h/jour. Il est donc indispensable d’établir des règles d’usage protectrices et d’apprendre aux plus jeunes les bonnes pratiques sur internet et l’usage des réseaux sociaux.

