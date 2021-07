Exposition – « Face au froid, l’Islande en solitaire » Argueil, 5 août 2021-5 août 2021, Argueil.

En 2021, Giorgio Sedda, l’ambassadeur artistique de l’ODCVL a exploré la complexité de la terre arctique dans la saison la plus difficile. Il a expérimenté les réactions corporelles et psychiques d’un homme en parfaite autonomie, au contact de l’extrême solitude. A travers ses oeuvres composées de photographies et de sculptures, il fait partager ses explorations dans le cadre de l’exposition « Face au froid ».

Cette exposition se tiendra du 5 au 8 août 2021 au Manoir d’Argueil. Elle sera rythmée par des ateliers ouverts au public et réservés aux enfants sur le centre, ainsi qu’une conférence qui permettra un échange entre les visiteurs et Giorgio qui présentera l’équipement utilisé pendant son voyage en solo le 7 août à 18h.

+33 2 35 90 70 19

