Exposition « Face à Face Médiéval »

2022-10-16 14:00:00 – 2022-11-16 18:00:00

Marne Larzicourt Réalisée par Jean-Pierre Surugue, sculpteur sur bois et peintre, Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres. Réalisée par Jean-Pierre Surugue, sculpteur sur bois et peintre, Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres. De 14h à 18h. +33 3 26 73 18 64 Atelier d’art et d’exposition 1 rue d’Enfer Larzicourt

