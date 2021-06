[exposition] fabriquer des lieux, Fieldoffice architects, Taïwan Arc en reve centre d’architecture, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bordeaux.

**fabriquer des lieux** ———————– ### Huang Sheng-Yuan, Fieldoffice architects, Taïwan L’exposition **fabriquer des lieux** est consacrée à l’œuvre de l’agence taïwanaise **Fieldoffice Architects**, fondée par Huang Sheng-Yuan. Originaire de la ville de Taipei, cet architecte a choisi de vivre et de travailler dans le comté de Yilan, au nord-est de l’île, où il a installé son agence en 1994. Disposant de nombreuses spécificités culturelles et patrimoniales, Yilan est un territoire particulier à Taïwan. Le système de gouvernance y est plus transparent et moins corrompu que dans la capitale Taipei. Les liens avec la nature et le paysage y sont plus forts que dans des régions davantage urbanisées du pays explique Huang Sheng-Yuan. En refusant les projets à l’international et en se consacrant exclusivement à des commandes locales, Huang Sheng-Yuan et ses collaborateurs ont fait le choix de s’impliquer et d’aborder leur travail tant du point de vue de l’architecte, que de celui de l’habitant, de l’usager. «Une fois un projet achevé, nous redevenons simples résidents, utilisateurs de ces espaces. J’apprécie ce basculement de position, qui nous rappelle pourquoi nous sommes si attachés aux notions d’égalité et de respect» raconte cet architecte profondément lié au territoire qu’il habite. + infos : [www.arcenreve.eu/exposition/fabriquer-des-lieux](http://www.arcenreve.eu/exposition/fabriquer-des-lieux)

À l’occasion de la Nuit des musées 2021, l’accès aux expositions d’arc en rêve sera gratuit et jusqu’à minuit le 3 juillet !

Arc en reve centre d’architecture Entrepôt 7, rue Ferrère, Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T11:00:00 2021-07-03T23:59:00