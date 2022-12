Exposition Fabrika Garazi (sauf mardi) Saint-Jean-Pied-de-Port, 1 janvier 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port .

EUR 0 0 Espace dédié aux métiers d’Art et aux cultures du monde.. Bijoux finement ciselés, coupes à fruits en verre, écharpes en soie, sacs à main en cuir de qualité, bols et théières en porcelaine…Pour les prochaines fêtes, vous trouverez à l’espace boutique de la Fabrika, une offre diversifiée d’objets utilitaires et décoratifs dans une gamme de prix raisonnable. A l’espace galerie, vous pourrez découvrir l’exposition « céramique et verre d’aujourd’hui, les Arts vivants », qui rassemble une collection de sculptures abstraites ou figuratives…

Ouvert tous les jours sauf mardi.

