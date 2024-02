Exposition FABRICE PENAUX Chariot mémoire et autres prétextes à peindre Place de la Mayade Royère-de-Vassivière, samedi 24 février 2024.

Exposition FABRICE PENAUX Chariot mémoire et autres prétextes à peindre Place de la Mayade Royère-de-Vassivière Creuse

Fabrice Penaux est né à Niort (France) en 1961. Il peint depuis ses 17 ans.

Il expose dans diverses galeries en France et à l’étranger et organise des rencontres avec son public dans les divers ateliers nomades; ses œuvres sur toile ou papiers partent vers divers continents, jusqu’en Creuse où il s’est construit des attaches.

Nous avons été conquis par la richesse de son travail et sa forte envie de venir nous le montrer, dans ces lieux qu’il a appris à aimer.

Entrée libre .

Date :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-04-06

Place de la Mayade L’Atelier

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine emile@emileaunevache.fr

