Découverte libre depuis la voie publique. Près de 900 soldats de la Garde Nationale Mobile du Lot, soit le quart de l’effectif engagé, sont morts dans les principaux combats d’un conflit aujourd’hui un peu oublié : la guerre franco-prussienne de 1870. Le monument des Mobiles, inauguré le 27 mai 1881 par Léon Gambetta, entretient la mémoire de ces morts, tandis que l’exposition de panneaux rappelle les principales étapes de la guerre de 1870-1871. Cahors, monument des Mobiles, place Lafayette.

