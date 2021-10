Cahors Cahors Cahors, Lot Exposition Extérieure : “Les Innovations au Début de la Troisième République, de 1870 à 1914” Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Découverte libre depuis la voie publique. « Le monde a plus changé entre 1880 et 1914 que depuis les Romains. » Cette phrase de l’écrivain français Charles Péguy (1873-1914) illustre les profonds bouleversements que connaît la société durant les 40 premières années de la Troisième République.

À partir de 1850, le romantisme s’essouffle. Dès lors, l’Europe se tourne vers la modernité. La Troisième République (1870-1940) naît dans un contexte difficile, elle tente alors d’imposer sa légitimité par l’éducation et l’amélioration des conditions de vie de la population. De cette impulsion, se développe la plus grande révolution technologique, industrielle et économique de l’histoire européenne. Eau potable, électricité, transport : des progrès exceptionnels dans tous les domaines qui renouvellent considérablement le mode de vie des Français, désormais tourné vers l’avenir. Cahors, square Jouvenel.

