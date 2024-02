Exposition extérieure Les affiches artistiques des Jeux de Paris 2024 Saint-Quentin, mercredi 7 février 2024.

Exposition extérieure Les affiches artistiques des Jeux de Paris 2024 Saint-Quentin Aisne

Les affiches artistiques des Jeux de Paris 2024 s’installent pendant un mois à Saint-Quentin sur les grilles à l’entrée du Parc d’Isle.

Les affiches artistiques des Jeux de Paris 2024 s’installent pendant un mois à Saint-Quentin sur les grilles à l’entrée du Parc d’Isle.

À l’occasion des Jeux, le Comité d’Organisation du pays hôte développe des Affiches artistiques en collaboration avec le Comité International Olympique (CIO). Ce programme, qui s’inscrit dans l’Olympiade Culturelle, offre aux artistes une opportunité créative unique de participer à la construction de la mémoire collective des Jeux en créant un corpus d’œuvres d’art originales qui expriment, par l’image, les valeurs olympiques et paralympiques.

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, huit artistes ont été invités à réaliser des diptyques composés d’une affiche olympique et d’une affiche paralympique. A travers leurs créations, Adam Janes, Clotilde Jiménez, Elsa & Johanna, Fanny Michaëlis, Gilles Elie, Pierre Seinturier et Stéphanie Lacombe portent leurs regards d’artistes sur le sport d’aujourd’hui, sur ses valeurs, et sur ce qui fait la spécificité des Jeux de Paris 2024.

Ce corpus d’affiches accueille une grande diversité des formes et d’esthétiques photographie, illustration, peinture, collage, ou encore crayon sur papier.0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07

fin : 2024-03-04

Avenue Léo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France tourisme@saint-quentin.fr

L’événement Exposition extérieure Les affiches artistiques des Jeux de Paris 2024 Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-02-01 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois