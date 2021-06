Pornic Pornic Loire-Atlantique, Pornic EXPOSITION EXTERIEURE: LA PÊCHERIE AU CARRELET Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

EXPOSITION EXTERIEURE: LA PÊCHERIE AU CARRELET Pornic, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Pornic. EXPOSITION EXTERIEURE: LA PÊCHERIE AU CARRELET 2021-07-15 – 2021-11-01 Sentier douaniers 7 avenue de la Noëveillard

Pornic Loire-Atlantique A l’occasion de ses 20 ans, l’Association pour la Conservation des Pêcheries de la Côte de Jade, en partenariat avec la ville de Pornic, vous propose une suite de regards croisés sur un patrimoine emblématique du territoire : les pêcheries. Découvrez cette série de photographies évocatrices de leur élégance, leur fragilité et leur poésie. Exposition extérieure de photographies organisée par l’Association pour la Conservation des Pêcheries Traditionnelles de la Côte de Jade, qui célèbre ses 20 ans d’actions en faveur de la préservation et la valorisation de ce patrimoine. Exposition extérieure de photographies organisée par l’Association pour la Conservation des Pêcheries Traditionnelles de la Côte de Jade, qui célèbre ses 20 ans d’actions en faveur de la préservation et la valorisation de ce patrimoine. A l’occasion de ses 20 ans, l’Association pour la Conservation des Pêcheries de la Côte de Jade, en partenariat avec la ville de Pornic, vous propose une suite de regards croisés sur un patrimoine emblématique du territoire : les pêcheries. Découvrez cette série de photographies évocatrices de leur élégance, leur fragilité et leur poésie.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Étiquettes évènement : Autres Lieu Pornic Adresse Sentier douaniers 7 avenue de la Noëveillard Ville Pornic lieuville 47.11216#-2.10793