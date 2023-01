Exposition extérieure – Croquez la Baie : Balade naturaliste dans réserve Hillion Hillion Baie de Saint-Brieuc Tourisme Hillion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Hillion

Exposition extérieure – Croquez la Baie : Balade naturaliste dans réserve MAISON DE LA BAIE Site de l'Etoile Hillion

2023-02-05 – 2023-05-29

Site de l’Etoile MAISON DE LA BAIE

Hillion

Côtes-d’Armor Hillion Partez à la découverte de la baie à la manière d’un dessinateur naturaliste. Benoît PERROTIN l’a fait pour vous en vous proposant son regard, ses observations, sa sensibilité. Des croquis pour une immersion totale. maisondelabaie@sbaa.fr Site de l’Etoile MAISON DE LA BAIE Hillion

