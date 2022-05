Exposition – Expulsion et assassinat de la population juive de sud-ouest de l’Allemagne Oloron-Sainte-Marie, 1 juillet 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Exposition – Expulsion et assassinat de la population juive de sud-ouest de l’Allemagne Hall de l’Hôtel de Ville 2 Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie

2022-07-01 – 2022-08-31 Hall de l’Hôtel de Ville 2 Place Georges Clemenceau

Oloron-Sainte-Marie 64400

EUR 0 0 Les 22 et 23 octobre 1940, des milliers de Juives et de Juifs des districts de Bade et de Sarre-Palatinat sont déportés vers la France non occupée. Les autorités françaises acheminent les convois vers le camp de Gurs, situé à quelques kilomètres d’Oloron Sainte-Marie. L’exposition du mémorial et centre de formation Maison de la conférence de Wannsee est organisée en coopération avec de nombreux partenaires au Bade-Wurtemberg, en Rhénanie-Palatinat, en Sarre et en France ainsi qu’avec le soutien de ministère fédéral des Affaires étrangères.

Les 22 et 23 octobre 1940, des milliers de Juives et de Juifs des districts de Bade et de Sarre-Palatinat sont déportés vers la France non occupée. Les autorités françaises acheminent les convois vers le camp de Gurs, situé à quelques kilomètres d’Oloron Sainte-Marie. L’exposition du mémorial et centre de formation Maison de la conférence de Wannsee est organisée en coopération avec de nombreux partenaires au Bade-Wurtemberg, en Rhénanie-Palatinat, en Sarre et en France ainsi qu’avec le soutien de ministère fédéral des Affaires étrangères.

+33 5 59 39 99 99

Les 22 et 23 octobre 1940, des milliers de Juives et de Juifs des districts de Bade et de Sarre-Palatinat sont déportés vers la France non occupée. Les autorités françaises acheminent les convois vers le camp de Gurs, situé à quelques kilomètres d’Oloron Sainte-Marie. L’exposition du mémorial et centre de formation Maison de la conférence de Wannsee est organisée en coopération avec de nombreux partenaires au Bade-Wurtemberg, en Rhénanie-Palatinat, en Sarre et en France ainsi qu’avec le soutien de ministère fédéral des Affaires étrangères.

Hall de l’Hôtel de Ville 2 Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-04-22 par