Exposition Expressions de femmes Centre Social La Haüt Oloron-Sainte-Marie, mardi 5 mars 2024.

C’est ce « temps pour soi » que les femmes ont acquis relativement récemment, ce temps en dehors de la sphère du travail et de la famille que nous avons voulu cette année mettre en lumière et plus particulièrement, l’expression artistique de femmes de notre territoire. C’est ainsi que cette exposition montrera le travail de douze femmes de notre territoire qui dessinent, peignent, sculptent, brodent, expriment leurs émotions, leur créativité avec des techniques variées.

Ouvert du lundi au vendredi.

Vernissage le 9 mars à 18h. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:00:00

fin : 2024-03-20 18:00:00

Centre Social La Haüt 25 Place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine actionculturelle@hautbearn.fr

L’événement Exposition Expressions de femmes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn