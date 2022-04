EXPOSITION : EXPOSITION MONOGRAPHIQUE DE FÉLIX BLUME Musée des Tapisseries Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE DE FÉLIX BLUME

Musée des Tapisseries, 14 mai 2022, Aix-en-Provence.

Musée des Tapisseries, le samedi 14 mai à 19:00

Une production M2F Créations | Lab GAMERZ Ingénieur sonore et preneur de son pour le cinéma, Félix Blume développe un travail centré sur l'écoute, qui nous invite à transformer notre perception de l'environnement par le biais du son. L'exposition rassemble au Musée des Tapisseries, l'installation Essaim, issue des résidences du Lab GAMERZ ainsi que la série de vidéos Son seul réalisée tout autour du monde depuis ces dix dernières années. Cette exposition nous invite à une exploration de tous ces paysages sonores, à l'écoute des voix qui les composent, au-delà des mots.

