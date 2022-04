Exposition « EXPOSITION D’AQUARELLES » de Joël Simon

2022-06-06 15:00:00 – 2022-06-12 19:00:00 Joël SIMON est un peintre autodidacte de l’Orne, né le 9 mai 1955, passionné de peinture depuis l’âge de 12 ans. Il pratique l’huile, le pastel, mais essentiellement l’aquarelle depuis 1984. Son travail se caractérise par une recherche de la lumière et les effets qu’elle créée sur notre environnement. Chaque tableau est minutieusement composé, orienté pour faire jaillir cette lumière, avec des couleurs aussi fraîches que possible. Depuis 2004, il collabore avec différents magazines spécialisés du monde l’art, tels que Plaisirs de peindre, Pratique des Arts… dans le cadre de tests de matériels et de démonstrations de peinture.

En 2015 et 2016 il effectue la composition de 4 blocs prés-dessinés pour Clairefontaine Rhodia. Il participe à de nombreuses journées « peintres dans les rues », des expositions collectives et personnelles.

Il dispense des cours d’aquarelle depuis 20 ans et depuis 7 ans des stages dans différentes régions de France. E-mail : joesimon.pro@gmail.com

