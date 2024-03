Exposition, exposé : « Le rôle de l’arbre dans la préservation de l’eau » Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête Bourdons-sur-Rognon, dimanche 2 juin 2024.

Exposition, exposé : « Le rôle de l’arbre dans la préservation de l’eau » Blandine Vue nous sensibilise au « parfum de la terre » et analyse sa provenance : de l’équilibre entre l’eau et la vie du sol. Dimanche 2 juin, 14h30 Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête

En complément de l’exposition, elle expose comment l’arbre aide le sol dans la construction de cet équilibre.

Pour humer la terre et exciter le goût de ses dons, les visiteurs prépareront avec Blandine des recettes à partir de plantes sauvages du lieu : l’ortie et le sureau.

Le jardin d’Hildegarde de l’Abbaye de la Crête 52400 Bourdons-sur-Rognon Bourdons-sur-Rognon 52400 Haute-Marne Grand Est La « Crête » est une ancienne abbaye fondée en 1121, 2e fille de l’abbaye cistercienne de Morimond, petite-fille de Cîteaux. L’abbaye dut être reconstruite entièrement au début du XVIIIe siècle. Elle subit donc d’importantes modifications architecturales. Après la Révolution, l’église et le cloître furent détruits.

La porterie (1715-1730) constitue à elle seule un bâtiment caractéristique du XVIIIème siècle et met en valeur le charme et la sérénité du site, purement cistercien. Très dégradée au cours des cinquante dernières années, elle est l’objet de travaux de sauvegarde. Un espace de repos a récemment été aménagé pour le promeneur.

Le joli pont enjambant le Rognon, face à la porterie, est du XVIIIe siècle (la porterie et le pont sont classés Monuments Historiques).

Le Jardin d’Hildegarde est situé vers la clairière, à l’arrière de l’abbaye.