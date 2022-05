Exposition – Exploration des Fables de Jean de la Fontaine Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Exposition – Exploration des Fables de Jean de la Fontaine Pontarlier, 11 juin 2022, Pontarlier. Exposition – Exploration des Fables de Jean de la Fontaine Chapelle des Annonciades 67 rue de la République Pontarlier

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Proposé par l’Association Arts Machinchoses.

Présentation du travail de l’atelier Peinture dessins de l’association Arts Machinchoses pour l’année 2022. Thème principal: “les Fables de Jean de la Fontaine”. arts.machinchoses@orange.fr +33 3 81 46 25 27 https://artsmachinchoses.com/ Proposé par l’Association Arts Machinchoses.

