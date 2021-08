Châlons-en-Champagne Hôtel du Conseil départemental de la Marne - Ancien Couvent Sainte-Marie Châlons-en-Champagne, Marne Exposition : Explorateurs Guerre & Paix à Châlons Hôtel du Conseil départemental de la Marne – Ancien Couvent Sainte-Marie Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel du Conseil départemental de la Marne – Ancien Couvent Sainte-Marie Gratuit. Entrée libre.

Czek et Lolita, dessinateurs châlonnais et artistes des «Explorateurs» exposent leurs oeuvres, notamment les dessins des brochures Ville d’Art et d’Histoire. Venez les rencontrer ! Hôtel du Conseil départemental de la Marne – Ancien Couvent Sainte-Marie 2 bis rue de Jessaint, 51000 Chalons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

