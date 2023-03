Exposition : « Expérimental, monumental, animal, l’acier auto-patinable au service de l’art » Pavillon de l’Industrie Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Exposition : « Expérimental, monumental, animal, l'acier auto-patinable au service de l'art »
Pavillon de l'Industrie, Château de la Verrerie
Le Creusot, Saône-et-Loire
2023-04-29 – 2023-09-30

Saône-et-Loire Les aciers auto-patinables trouvent leur origine dans l’acier CorTen ou Cor-Ten, marque déposée en 1933 par l’entreprise américaine United States Steel Corporation (US Steel), en vue de répondre aux besoins spécifiques de ses clients ferroviaires. Le nom a été formé par la contraction des deux principales caractéristiques de cet acier (Corrosion resistance and Tensile strength). Il est désormais entré dans le langage courant, à l’instar du Frigidaire pour désigner un réfrigérateur. La famille des aciers auto-patinables, qui ne se limite pas au Corten, avec par exemple l’Indaten d’Arcelor-Mittal, renvoie à une gamme d’aciers caractérisés par la constitution progressive d’une couche d’oxyde : la rouille.

En se formant à la surface de l’objet métallique, elle offre une résistance à la corrosion et ne rend pas nécessaire l’application de couches de peinture ou d’autres traitements protecteurs.

Dans plusieurs secteurs d’activités, industries, BTP, l’absence d’entretien a suscité un engouement qui n’a cessé de croître. Les aciers auto-patinables reçoivent sans cesse de nouveaux usages qui les rendent de plus en plus familiers en architecture, dans les aménagements urbains, mais aussi comme matériau de choix pour les sculpteurs. Commissaire d’exposition : Monsieur Jean-Philippe PASSAQUI, Professeur de chaire supérieure au Lycée militaire d’Autun et chercheur associé à l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine-UMR8066. pavillon.industrie@afbourdon.com http://www.pavillon-industrie.fr/ Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot

