Exposition Exil Oeuvres de Mambo’o D27 Place du 19 mars 1962 Le Breuil, lundi 20 mai 2024.

Exposition Exil Oeuvres de Mambo’o D27 Place du 19 mars 1962 Le Breuil Saône-et-Loire

La Ville du Breuil est fière d’accueillir l’exposition EXIL , œuvres de l’artiste Mambo’o D27à l’étage de la Mairie.

Cette nouvelle exposition de l’Office Municipal de la Culture en collaboration avec le Centre Francophonie de Bourgogne, l’Association PNS, l’Atelier des Artistes en Exil ainsi que la Région Bourgogne Franche-Comté se tiendra dans la salle d’exposition de la Mairie.

Né en Angola en 1990, Mambo’o D27 vu son pays natal être le théâtre de conflits internationaux et de guerres civiles pendant une grande partie de son enfance, contraignant sa famille à émigrer vers la République démocratique du Congo. Il débute son parcours artistique de manière autodidacte en 2004, puis suit ses études aux Beaux-Arts de Kinshasa (2007-2009). Arrivé à Paris en 2018, il devient artiste membre de l’atelier des artistes en exil où il travaille et prend part aux évènements artistiques de l’association.

Sa démarche artistique se concentre sur la notion de liminalité et de passage, explorant les frontières et les catégories établies. Ses œuvres évoquent l’expérience de la migration, mettant en avant la précarité des conditions de vie et la construction d’identités en exil. Il remet en question les limites traditionnelles de la toile en incorporant objets et éléments de l’art digital avec l’omniprésence de QR codes.

L’œuvre de Mambo’o D27 est une invitation à explorer les intersections entre l’individu et le monde et à la fois à se perdre dans les labyrinthes visuels qu’il crée. Rappel puissant de la capacité de l’art à nous connecter à des réalités multiples, tout en exprimant la richesse de l’expérience humaine. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 14:00:00

fin : 2024-05-24 17:30:00

Place du 19 mars 1962 Mairie du Breuil

Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mairie@lebreuilbourgogne.fr

