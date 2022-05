Exposition : Exhumer le futur par Maarten Vanden Eynde Mulhouse, 10 juin 2022, Mulhouse.

Exposition : Exhumer le futur par Maarten Vanden Eynde Mulhouse

2022-06-10 – 2022-06-13

Mulhouse Haut-Rhin

L’exposition “Exhumer le futur” est tirée d’un livre éponyme qui donne un aperçu du parcours artistique de l’artiste Maarten Vanden Eynde des vingt dernières années, une période marquée par de nombreux progrès technologiques, mais aussi par une succession de crises. La population mondiale et, par conséquent, la consommation et les besoins d’énergie n’ont cessé de croître, nous confrontant à la finitude des matières premières, aux phénomènes climatiques extrêmes, à la surabondance de déchets et à la perte de la biodiversité de la planète.

À Mulhouse, une sélection de ses œuvres s’organise autour de la question industrielle, celle des processus de production, de la transformation des matières premières et des produits.

Pour l’exposition, Maarten Vanden Eynde a conçu Fat Man 3D, une nouvelle pièce qui fait littéralement allusion à la bombe larguée sur Nagasaki au Japon en 1945 puisqu’elle reprend le nom de code de l’arme nucléaire.

Avec cette œuvre, il relie les trois pays dans lesquels s’inscrit son histoire personnelle. Le Congo, celui qui fournit des matières premières telles que le coton ou l’uranium. La France et en particulier l’industrie mulhousienne, qui transforme la fibre de coton en fil manufacturé. La Belgique qui façonne le coton en une dentelle au fuseau d’exception.

Le tout prend la forme d’une installation explosive suspendue dans le hall d’entrée du centre d’art !

+33 3 69 77 66 47

L’exposition “Exhumer le futur” est tirée d’un livre éponyme qui donne un aperçu du parcours artistique de l’artiste Maarten Vanden Eynde des vingt dernières années, une période marquée par de nombreux progrès technologiques, mais aussi par une succession de crises. La population mondiale et, par conséquent, la consommation et les besoins d’énergie n’ont cessé de croître, nous confrontant à la finitude des matières premières, aux phénomènes climatiques extrêmes, à la surabondance de déchets et à la perte de la biodiversité de la planète.

À Mulhouse, une sélection de ses œuvres s’organise autour de la question industrielle, celle des processus de production, de la transformation des matières premières et des produits.

Pour l’exposition, Maarten Vanden Eynde a conçu Fat Man 3D, une nouvelle pièce qui fait littéralement allusion à la bombe larguée sur Nagasaki au Japon en 1945 puisqu’elle reprend le nom de code de l’arme nucléaire.

Avec cette œuvre, il relie les trois pays dans lesquels s’inscrit son histoire personnelle. Le Congo, celui qui fournit des matières premières telles que le coton ou l’uranium. La France et en particulier l’industrie mulhousienne, qui transforme la fibre de coton en fil manufacturé. La Belgique qui façonne le coton en une dentelle au fuseau d’exception.

Le tout prend la forme d’une installation explosive suspendue dans le hall d’entrée du centre d’art !

Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-04-27 par