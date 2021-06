EXPOSITION – ÉVENEMENT LE GRAA FETE SON 50ÈME ANNIVERSAIRE Agde, 29 juin 2021-29 juin 2021, Agde.

EXPOSITION – ÉVENEMENT LE GRAA FETE SON 50ÈME ANNIVERSAIRE 2021-06-29 – 2021-09-16

Agde Hérault

Depuis un demi-siècle, le GRAA : Groupe de Recherches Archéologiques d’Agde est au cœur des recherches terrestres sur la ville d’Agde. Association loi 1091, il est constitué de chercheurs, de scientifiques, d’archéologues et de passionnés, en vue de rechercher, sauvegarder et valoriser le patrimoine archéologique terrestre de la région agathoise. Au fil de ces 50 années, de nombreuses prospections ont abouti à la découverte de sites inédits et souvent à leur fouille. En cette année anniversaire, le GRAA rend hommage à ses fondateurs, Jean Grimal et Gabriel Rodriguez, à travers une exposition qui relate les recherches de toute cette période, y compris les plus récentes découvertes. Un focus sera porté sur les recherches d’André Nickels, ancien directeur des Antiquités, en particulier les fouilles de la nécropole du Peyrou

> Mezzanine du patrimoine

> Îlot Molière/Office de Tourisme Agde, Place du 4 septembre

+33 6 45 82 46 14

