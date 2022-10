Exposition événement de l’été 2023: Omar Victor Diop Bayonne, 30 juin 2023, Bayonne.

Exposition événement de l'été 2023: Omar Victor Diop

2023-06-30 – 2023-09-17

Né en 1980 à Dakar, Omar Victor Diop développe un intérêt pour la photographie dès

son plus jeune âge. Enfant, il est nourri par les chefs-d’œuvre de la littérature AfroCaribéenne, et par des personnages tels que « Ségou » de l’auteur Maryse Condé, qui passent de l’état « d’étranger » à celui de « notable » dans une société donnée. Omar Victor Diop considère ce parcours comme étant représentatif du sien, un parcours au cours duquel il s’est retrouvé du côté des minorités qui doivent prendre exemple sur des modèles d’adaptation à des contextes différents et de nouvelles manières d’être.

Trois séries seront présentées au DIDAM : la série « Studio des Vanités » en 2013, qui dresse le portrait d’une génération africaine créative, ambitieuse et urbaine et deux autres séries. Il capture le style de vie et la diversité des sociétés modernes africaines.

