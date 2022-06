Exposition « Evelyne Labergère » Figeac, 1 juillet 2022, Figeac.

Exposition « Evelyne Labergère » Hôtel Mercure Figeac – Viguier du Roy 52, rue Emile Zola Figeac

2022-07-01 10:00:00 – 2022-07-01 21:00:00 Hôtel Mercure Figeac – Viguier du Roy 52, rue Emile Zola

Figeac 46100

Choisir entre sa pratique artistique et son travail auprèsdes enfants atteints de déficience intellectuelle serait

renoncer. Renoncer au sens qu’elle veut donner à sa vie. Renoncer à la liberté non négociable qu’elle enseigne à ses

élèves, tous uniques. Evelyne Labergère est une femme avant tout. Dans toutes les dimensions. Emotionnelle. Dans le lien avec les autres. Dans la douceur. Dans le don de soi. Et pourtant elle se

sent illégitime à l’image des rares portraits qu’elle a pu peindre dont le visage est systématiquement dénué d’une

bouche. Comme si elle était bâillonnée. Avare de mots pour ne pas dénaturer l’émotion produite, ses œuvres sont le fruit de fulgurances, de lignes droites taillées dans du relief comme des empreintes, comme des

griffes. Dans une impulsion de rage, de colère ? Peut-être. Sûrement.

Fabriquer, exercer la peinture, être dans la matière sont ses moyens d’expression qu’elle transmet à «ses» enfants

pour les faire grandir, leur donner confiance en eux, leur procurer un mieux-être, de la joie, avec un impératif :

aucune obligation de résultat ni d’esthétisme. Telle Sisyphe, Evelyne Labergère possède cette patience à

observer les autres, à réapprendre à apprendre, à inventer, à répéter pour qu’ils comprennent le pourquoi.

Coupée du monde pour retrouver son intériorité, elle multiplie les couches de couleurs, à l’instinct, claires au début et souvent sombres pour les dernières, faisant cheminer son tableau au fil de son état émotionnel du jour.

Projetées sur la toile à l’aide d’un rouleau, dans un geste vif et non calculé, les matières s’accumulent, comme des

réactions pulsionnelles, en continuité pour elle, et non pas pour cacher ou pour détruire. Evelyne Labergère est une peintre abstraite et une art- thérapeute, dont les deux spécialités se nourrissent

mutuellement au hasard des chemins de traverse empruntés, attachée à aucune règle.

Evelyne Labergère est une artiste. Libre.

Patrick Thaunay

L’Hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy, groupe Cité Hôtels, expose l’artiste Evelyne Labergère, une peintre abstraite et une art- thérapeute, dont les deux spécialités se nourrissent mutuellement au hasard des chemins de traverse empruntés, attachée à aucune règle.

«J’existe pour moi, Et pour ceux auxquels ma soif inextinguible de Liberte donne tout. » Egon schiele

Vernissage le 1er juillet !

apujol@cite-hotels.com +33 5 65 50 05 05

Hôtel Mercure Figeac – Viguier du Roy 52, rue Emile Zola Figeac

