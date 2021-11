Livarot-Pays-d'Auge Médiathèque de Livarot Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Exposition : éveiller l’esprit critique, parlons-en ! Médiathèque de Livarot Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Exposition : éveiller l’esprit critique, parlons-en ! Médiathèque de Livarot, 2 avril 2022, Livarot-Pays-d'Auge. Exposition : éveiller l’esprit critique, parlons-en !

du samedi 2 avril 2022 au lundi 2 mai 2022 à Médiathèque de Livarot Visite libre

Comment être sûr d’une information ? Comment ne pas se laisser influencer ? Comment la vérifier ? Cette expo pose les questions pour éveiller à l’esprit critique. Médiathèque de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T14:00:00;2022-04-04T14:00:00 2022-04-04T18:00:00;2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T09:00:00 2022-04-09T14:00:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T14:00:00;2022-04-18T09:00:00 2022-04-18T18:00:00;2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T14:00:00;2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T09:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T09:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T09:00:00 2022-04-30T14:00:00;2022-05-02T09:00:00 2022-05-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Médiathèque de Livarot Adresse Livarot Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Médiathèque de Livarot Livarot-Pays-d'Auge