Exposition Eve Gemin – Léguer en fête Loguivy-Plougras, 14 juillet 2022, Loguivy-Plougras.

Exposition Eve Gemin – Léguer en fête

La convergence des loutres Route du Dresnay Loguivy-Plougras Côtes d’Armor Route du Dresnay La convergence des loutres

2022-07-14 – 2022-08-15

Route du Dresnay La convergence des loutres

Loguivy-Plougras

Côtes d’Armor

L’oeuvre d’Ève invite au bal des corps dans une furieuse sarabande et sa lucidité perçante libère énergies et pulsions loin des clichés contemporains, si près de nos respirations intimes. Elle façonne, malaxe, crée. De cette ruche effervescente se découvrent parfois des femmes callipyges, parfois des hommes taureau, parfois des corps fatigués, ou encore des acrobates et des danseurs aux corps agiles et grâcieux. Le mouvement est roi.

L’oeuvre d’Ève invite au bal des corps dans une furieuse sarabande et sa lucidité perçante libère énergies et pulsions loin des clichés contemporains, si près de nos respirations intimes. Elle façonne, malaxe, crée. De cette ruche effervescente se découvrent parfois des femmes callipyges, parfois des hommes taureau, parfois des corps fatigués, ou encore des acrobates et des danseurs aux corps agiles et grâcieux. Le mouvement est roi.

Route du Dresnay La convergence des loutres Loguivy-Plougras

dernière mise à jour : 2022-06-23 par