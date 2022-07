Exposition Evagation2 Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Vicq-sur-Mer

Exposition Evagation2 Vicq-sur-Mer, 30 juillet 2022, Vicq-sur-Mer. Exposition Evagation2

20, l’Eglise Néville-sur-Mer Vicq-sur-Mer Manche Néville-sur-Mer 20, l’Eglise

2022-07-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-11 19:00:00 19:00:00

Néville-sur-Mer 20, l’Eglise

Vicq-sur-Mer

Manche Vicq-sur-Mer Michel Kirsch, Philippe Haag. Sculptures, dessins.

Vernissage 30/07/22 à 17h. Finissage 11/08/22 à 17h.

Concert du folk à l’éléctro 07/08/22 à 17h.

Ancienne mairie de Néville. Michel Kirsch, Philippe Haag. Sculptures, dessins.

Vernissage 30/07/22 à 17h. Finissage 11/08/22 à 17h.

Concert du folk à l’éléctro 07/08/22 à 17h.

Ancienne mairie de Néville. +33 6 11 17 42 87 Michel Kirsch, Philippe Haag. Sculptures, dessins.

Vernissage 30/07/22 à 17h. Finissage 11/08/22 à 17h.

Concert du folk à l’éléctro 07/08/22 à 17h.

Ancienne mairie de Néville. Néville-sur-Mer 20, l’Eglise Vicq-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Vicq-sur-Mer Autres Lieu Vicq-sur-Mer Adresse Vicq-sur-Mer Manche Néville-sur-Mer 20, l'Eglise Ville Vicq-sur-Mer lieuville Néville-sur-Mer 20, l'Eglise Vicq-sur-Mer Departement Manche

Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-mer/

Exposition Evagation2 Vicq-sur-Mer 2022-07-30 was last modified: by Exposition Evagation2 Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer 30 juillet 2022 20, l'Eglise Néville-sur-Mer Vicq-sur-Mer Manche

Vicq-sur-Mer Manche