Finistere Saint-Pol-de-Léon Finistère Bretagne La nouvelle exposition “Eus an Dimezi” (qui traite du mariage, en breton), organisée par l’Ensemble Bleuniadur en collaboration étroite avec l’association Giziou Breizh Izel et la municipalité de St Pol de Léon, invite les visiteurs à se plonger dans les rites du mariage en Basse Bretagne d’autrefois. Des costumes, coiffes et accessoires rares, historiques et somptueux y seront présentés pour une immersion totale dans cet événement marquant de la société bretonne d’antan. Des rencontres, ateliers et conférences seront également organisés pour le plaisir des petits et grands, novices ou experts. bleuniadur@gmail.com +33 2 98 69 86 46 Ti Kastelliz 1 Rue de Plouénan Saint-Pol-de-Léon

