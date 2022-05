EXPOSITION EUGÈNE VALLIN Liverdun Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

Liverdun Meurthe-et-Moselle Liverdun Cet été, dans le cadre prestigieux de la Villa La Garenne à Liverdun, sera présenté pour la 1ère fois, un ensemble de meubles issu de collections particulières, œuvres uniques d’Eugène Vallin, célèbre menuisier d’art de l’Ecole de Nancy. Cette manifestation exceptionnelle organisée par la FADV Nicolas Gridel et la SLAAM, sera aussi l’occasion de sensibiliser le visiteur au handicap visuel. A l’occasion du centenaire de la mort d’Eugène Vallin, la Fondation Nicolas Gridel et la SLAAM s’associent pour proposer une exposition unique d’objets Art Nouveau conservés dans des collections privées.

Salle à manger, armoire, bureau, vitrines, guéridon, … l’ébéniste occupera une place majeure. Elle sera agrémentée de statues, aquarelles, bronzes, d’époque Art Nouveau.

Si l’exposition est exceptionnelle, le cadre le sera également. Le rendez-vous est donné dans la somptueuse villa La Garenne sise dans un rares parcs “Ecole de Nancy” à Liverdun, un site inconnu du grand public, propriété de la Fondation.

Outre l'exposition et le site exceptionnels, un troisième attrait à cette exposition : la sensibilisation au handicap visuel. Une salle noire sera notamment proposée permettant aux visiteurs de découvrir par le toucher tout l'art de l'ébéniste. Plus de renseignements sur le site internet.

