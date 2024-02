EXPOSITION « ETRE UNE FEMME EN LOIRE-ATLANTIQUE » Ancenis-Saint-Géréon, mardi 13 février 2024.

Cette exposition met en avant les fonctions, statuts, rôles et actions des femmes au sein de la société ainsi que les évolutions auxquelles elles ont contribué et pour lesquelles elles se sont battues dans tous les domaines (économique, social, politique). Elle entend montrer l’importance du genre en histoire qui permet d’appréhender la vision complète d’une société et non sa moitié. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-03-30

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

