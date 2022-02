Exposition Être femme : Parcours dans les archives Archives Départementales, 24 mai 2022, Nantes.

Exposition du 2 mars au 25 mai 2022 :lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17hmardi de 13h30 à 18hFermeture les samedis, dimanches et jours fériésVisite commentée sur rendez-vous : archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20

Horaire : 13:30 18:00

Les Archives départementales présentent une nouvelle exposition itinérante accompagnée d’une scénographie et d’un programme d’actions culturelles destiné à mettre en valeur l’histoire des femmes vue par le prisme des documents extraits de leurs fonds et collections. Leurs fonctions, statuts, rôles et actions au sein de la société sont mis en avant, ainsi que les évolutions auxquelles elles ont contribué et pour lesquelles elles se sont battues dans tous les domaines (économique, social, politique). Cette exposition entend montrer l’importance du genre en histoire qui permet d’appréhender la vision complète d’une société et non sa moitié.

