Exposition Etranges chevaliers Château de Comper Concoret, samedi 6 juillet 2024.

Exposition Etranges chevaliers Château de Comper Concoret Morbihan

Chevaliers de l’ombre, merveilleux, méconnus ou mal-aimés sont les héros de cette exposition, qui s’inscrit dans le thème de l’année consacrée au chevalier Ségurant, oublié pendant des siècles et redécouvert récemment par le chercheur et historien Emanuele Arioli.

Découvrez ce « nouveau » chevalier à travers l’exposition revisitée et le travail de plusieurs années d’Emanuele Arioli. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-09-08

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien

Concoret 56430 Morbihan Bretagne conctact@centre-arthurien-broceliande.com

