Exposition “Etonnantes voyageuses autours du monde” Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Exposition “Etonnantes voyageuses autours du monde” Creil, 1 mars 2022, Creil. Exposition “Etonnantes voyageuses autours du monde” Creil

2022-03-01 00:00:00 – 2022-03-31 00:00:00

Creil Oise Creil Du 1er au 31 mars, la Maison de la Ville de Creil met à l’honneur l’audace au féminin, dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Cette exposition valorise les femmes exploratrices souvent oubliées par l’Histoire. Elles ont voyagé dans des milieux hostiles, rencontré des peuples méconnus et contribué à la science en découvrant des espèces inconnues. Exposition pour les ados, dès 16 ans et pour les adultes

Gratuit, en accès libre sur la Place Saint-Médard Cette exposition a été conçue par le Club “Femmes ici et ailleurs” des Editions du 8 mars: https://femmesicietailleurs.com/ Du 1er au 31 mars, la Maison de la Ville de Creil met à l’honneur l’audace au féminin, dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Cette exposition valorise les femmes exploratrices souvent oubliées par l’Histoire. Elles ont voyagé dans des milieux hostiles, rencontré des peuples méconnus et contribué à la science en découvrant des espèces inconnues. Exposition pour les ados, dès 16 ans et pour les adultes

Gratuit, en accès libre sur la Place Saint-Médard Cette exposition a été conçue par le Club “Femmes ici et ailleurs” des Editions du 8 mars: https://femmesicietailleurs.com/ citoyennete@mairie-creil.fr +33 3 44 29 52 38 Du 1er au 31 mars, la Maison de la Ville de Creil met à l’honneur l’audace au féminin, dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Cette exposition valorise les femmes exploratrices souvent oubliées par l’Histoire. Elles ont voyagé dans des milieux hostiles, rencontré des peuples méconnus et contribué à la science en découvrant des espèces inconnues. Exposition pour les ados, dès 16 ans et pour les adultes

Gratuit, en accès libre sur la Place Saint-Médard Cette exposition a été conçue par le Club “Femmes ici et ailleurs” des Editions du 8 mars: https://femmesicietailleurs.com/ Les éditions du 8 mars

Creil

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville Creil Departement Oise

Creil Creil Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creil/

Exposition “Etonnantes voyageuses autours du monde” Creil 2022-03-01 was last modified: by Exposition “Etonnantes voyageuses autours du monde” Creil Creil 1 mars 2022 Creil Oise

Creil Oise