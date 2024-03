EXPOSITION / Étoiles du nord. Quatre siècles de dessin sur les bords du Rhin Musée des Beaux Arts Orléans, samedi 8 juin 2024.

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-22T13:00:00+02:00 – 2024-09-22T18:00:00+02:00

EXPOSITION / Étoiles du nord. Quatre siècles de dessin sur les bords du Rhin

Du 8 juin au 22 septembre

Jamais exposée, la collection des dessins des Écoles du Nord du musée des Beaux-Arts d’Orléans était jusqu’à présent totalement ignorée du public comme des historiens de l’art. David Mandrella, spécialiste de l’art hollandais et flamand, a étudié pendant trois ans cette collection de plus de neuf cents feuilles enfin rendue à la lumière le temps d’une exposition, au travers de ses 150 plus beaux dessins.

Orléans doit au rayonnement de son Université de droit ses liens privilégiés avec l’Europe centrale et septentrionale. Du Moyen-Âge jusqu’au XVIIe siècle, les étudiants affluent des pays du Saint-Empire romain germanique, des Provinces-Unies et de Scandinavie. Voie privilégiée de la circulation des marchandises dans le royaume, la Loire est un autre vecteur du passage de marchands et d’artistes hollandais dans la cité ligérienne au XVIIe siècle. C’est à la faveur de ces relations commerciales que le goût pour l’art hollandais et flamand s’est développé chez les amateurs locaux.

Tandis qu’Aignan-Thomas Desfriches (1715-1800), amateur orléanais des Lumières par excellence, a rassemblé une collection capitale dans ce domaine, son jeune émule le comte de Bizemont (1752-1837), fondateur du musée de peinture d’Orléans en 1825, a collecté en nombre des dessins des mêmes Écoles.

Si certains ont rejoint les collections municipales un demi-siècle après sa mort, avec le legs de sa petite-fille Athénaïs Maussion de Candé, c’est grâce à la générosité d’un autre bienfaiteur d’origine orléanaise, Paul Fourché (1840-1922), que les dessins des Écoles du Nord font une entrée massive au musée. Avec la donation (1907), puis le legs (1922) de ses collections, Paul Fourché a doté le patrimoine orléanais d’un trésor graphique incroyablement riche et varié, émaillé des grands noms du domaine nordique.

Le public découvrira l’histoire de la collection orléanaise autant que celle du dessin dans la vaste Europe centrale et septentrionale traversée par le Rhin, depuis la Suisse jusqu’à la Mer du Nord, de la Renaissance au XIXe siècle.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES COMMENTÉES

Parcourez cette exposition inédite accompagnés d’un conservateur ou d’un médiateur et plongez dans les moindres détails de ces dessins issus des écoles du Nord.

Samedi 8 juin à 16h

Dimanche 30 juin à 16h

VISITES INSOLITES

Au coeur des dessins

L’exposition Étoiles du Nord a été l’occasion de restaurer de nombreux dessins. Le restaurateur du musée vous invite à découvrir son travail minutieux essentiel pour la conservation de ce patrimoine graphique.

Samedi 15 juin à 15h

Dimanche 23 juin à 15h

ATELIERS

Le petit atelier du Nord

Après avoir parcouru l’exposition Étoiles du Nord, faites une pause créative en famille ou entre amis, et laissez place à votre imaginaire au gré de plusieurs ateliers créatifs accessibles en libre-service.

Mini-atelier

En famille, venez créer autour de l’exposition Étoiles du Nord dans un cadre confortable et convivial.

Mercredi 26 juin à 11h

Maxi-atelier

Dessinez autour de l’exposition Étoiles du Nord avec les conseils d’une médiatrice plasticienne.

Mercredi 12 juin à 14h

Une oeuvre, un atelier

Laissez-vous porter par les conseils d’une médiatrice plasticienne pour vous essayer à la pratique du dessin autour de l’exposition Étoiles du Nord.

Jeudi 13 juin à 18h

CONCERT

Ensemble La Rêveuse – Musiques au temps de Rembrandt – Le Siècle d’Or Hollandais

Était-il musicien ? Quelle musique a-t-il pu connaître et entendre ? La Rêveuse vous propose un programme au carrefour de la Renaissance et du Baroque dans les Provinces-Unies du xviie siècle, où la musique, nourrie des influences anglaise, italienne, française et allemande offre un savoureux mélange de musiques savantes et populaires.

Dimanche 9 juin à 15h

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, du MOBE (Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement), de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc

Josua de Grave (Amsterdam, 1643 – La Haye, 1712), Paysage avec un moulin, Plume et encre brune, lavis d’encre grise sur papier vergé crème, 15,3 x 20,4 cm. Inv. DE.1889.album 6.146