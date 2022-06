Exposition « État d’Åme » Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre Decize EUR Exposition en duo de deux peintres : Ermitas Del Moral et de Joséphine Satinet intitulée « État d’Âme ».

(Vernissage le vendredi 8 juillet à 18h00) Joséphine Satinet a renoué avec la peinture et le dessin pendant le confinement.

Artiste autodidacte, elle couche sur la toile ses angoisses comme une thérapie.

La peinture devient alors, pour elle, une échappatoire contre ses soucis de santé et la pandémie mondiale. Elle offre généreusement une palette d’émotions à ses tableaux. Ermitas Del Moral est une initiée des techniques artistiques.

Ses toiles figuratives témoignent d’une certaine maîtrise et d’une perception plus positive du monde. Elle transmet une autre vision et un autre point sur la vie, les plaisirs et les joies simples. À travers cette exposition, elles livrent ensemble leurs états d’âme. Entrée gratuite

Ouvert tous les jours

