Ploërmel Morbihan Ploërmel Les abords du lac au Duc parfois sauvages, parfois animés, ont provoqué l’émotion créative d’artistes qui exposent dans le cadre du parcours des étangs d’art. Cette année, vous retrouverez sur le lac 2 œuvres sur l’eau des artistes Fiona Paterson et Jérôme Leyre. Etangs d’art c’est aussi cette année aux Jardins de Brocéliande. +33 6 31 39 66 86 Les abords du lac au Duc parfois sauvages, parfois animés, ont provoqué l’émotion créative d’artistes qui exposent dans le cadre du parcours des étangs d’art. Cette année, vous retrouverez sur le lac 2 œuvres sur l’eau des artistes Fiona Paterson et Jérôme Leyre. Etangs d’art c’est aussi cette année aux Jardins de Brocéliande. Ploërmel

