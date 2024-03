Exposition « Et v’là l’bout ! » |Chants et musiques traditionnels en Haute-Bretagne Maison des Cultures du Monde CFPCI Vitré, vendredi 15 mars 2024.

Exposition « Et v’là l’bout ! » |Chants et musiques traditionnels en Haute-Bretagne Maison des Cultures du Monde CFPCI Vitré Ille-et-Vilaine

Du 15 mars au 30 août 2024, la Maison des Cultures du Monde accueille Et v’là l’bout ! Chants et musiques traditionnels en Haute-Bretagne, une exposition conçue par La Granjagoul avec les contributions de Dastum et La Bouèze.

Violon, vielle et veuze sont de sortie ! Les histoires et les photographies, les figures locales et les extraits sonores racontent les musiques traditionnelles de Haute-Bretagne. Venez (re)découvrir ce patrimoine oral, jouer un morceau ou fredonner un air de musique avec nous !

L’exposition est organisée en pôles, l’un dédié aux chants et l’autre aux instruments de musique. Chaque pôle est composé de panneaux explicatifs, présentant l’histoire de l’instrument ou du chant, concerné, d’un espace d’écoute et de consultation de documents, de visuels. Enfin, un programme de médiation culturelle comprenant des outils et supports pour préparer sa visite, des visites à destination des différents cycles scolaires, des visites adaptées et adaptables à tous types de groupes, des rendez-vous tous publics, des ateliers pour enfants, des interventions, sera élaboré et animé en partenariat avec la Granjagoul, la Bouèze et la Maison des Cultures du Monde. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 14:00:00

fin : 2024-08-30 17:00:00

Maison des Cultures du Monde CFPCI 2 Rue des Bénédictins

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Exposition « Et v’là l’bout ! » |Chants et musiques traditionnels en Haute-Bretagne Vitré a été mis à jour le 2024-03-05 par OT VITRE