Exposition et visites guidées au Moulin Hydronef Moulin Hydronef Longué-Jumelles, Maine-et-Loire

Maine-et-Loire

Exposition et visites guidées au Moulin Hydronef Moulin Hydronef, 18 septembre 2021, Longué-Jumelles. Exposition et visites guidées au Moulin Hydronef

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin Hydronef

Ce moulin à eau du 18e siècle possède une grande roue « Sagebien » d’un diamètre de 7,60 m. Le lieu abrite une scénographie autour de l’histoire du moulin, de l’énergie hydraulique, des moteurs à eau et des énergies renouvelables. Pour marquer ses 10 ans d’ouverture une série d’animations est proposée sur la journée. Exposition de photos anciennes sur la ville de Longué-Jumelles et le moulin. Dédicace le samedi de l’auteur Stéphanie Aten, qui présente sa nouvelle autour du moulin. La journée se termine avec un défilé à 18h suivie d’une soirée musicale. Visite guidée le dimanche, départ à 10h. Moulin Hydronef Avenue du moulin 49160 Longué Jumelles Longué-Jumelles Longué Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:30:00

