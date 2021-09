Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme, Saint-Sorlin-en-Valloire Exposition et visite du clocher médiéval Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme Saint-Sorlin-en-Valloire Exposition organisée avec pour thème “Les Métiers anciens : Que sont-ils devenus ?” Visite du clocher médiéval possible aux mêmes horaires. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Catégories d'évènement: Drôme, Saint-Sorlin-en-Valloire
Lieu Saint-Sorlin-en-Valloire
Ville Saint-Sorlin-en-Valloire