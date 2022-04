Exposition et vernissage : Seuls Ensemble Centre de langues mutualisé – CentraleSupélec – Bâtiment Eiffel – 3ème étage Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

du lundi 25 avril au samedi 30 avril

La section Français Langue Etrangère de la Faculté des Sciences d’Orsay et les chargées de mission Langues et Interculturalité de l’Université Paris-Saclay ont le plaisir de vous convier à l’exposition _Seuls Ensemble_ au Centre de Langues Mutualisé de l’Université Paris-Saclay du **lundi 25 au samedi 30 avril 2022**. **_Seuls Ensemble_** **est une campagne artistique créée par un collectif d’artistes et de bénévoles**. Ces derniers s’engagent dans la lutte contre la solitude, phénomène inquiétant qui touche de nos jours toutes les sociétés dans le monde. D’où la création d’œuvres qui décryptent cet enjeu social amplifié par la récente crise sanitaire. La solitude est présente dans toutes les cultures mais pas toujours perçue de la même manière. _**Quand ?**_ – **Exposition** du lundi 25 au samedi 30 avril 2022 – **Vernissage** ouvert à tous et à toutes le mardi 26 avril à 18h avec service cocktail _**Où ?**_ Centre de Langues Mutualisé de l’Université Paris-Saclay Bâtiment Eiffel, 3e étage CentraleSupélec, Gif sur Yvette.

Entrée libre, ouvert à tous et à toutes

Centre de Langues Mutualisé de l'Université Paris-Saclay, Bâtiment Eiffel, 3e étage, CentraleSupélec, 8-10 rue Joliot-Curie – 91 190 Gif-sur-Yvette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T09:30:00 2022-04-25T19:00:00;2022-04-26T09:30:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T09:30:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T09:30:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T09:30:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-30T09:30:00 2022-04-30T19:00:00

