La Ferté-Milon Aisne La Ferté-Milon La Cité des Arts à La Ferté-Milon propose une exposition des œuvres créées par les enfants, ados et adultes.

L’exposition se déroulera au Faubourg Saint-Jean à la Ferté-Milon du 26 au 28 juin de 10h à 18h , le vernissage aura lieu le 25 juin à 18h. La Cité des Arts à La Ferté-Milon propose une exposition des œuvres créées par les enfants, ados et adultes.

