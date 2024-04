Exposition et vernissage de Marie-Claude Forestier Bibliothèque municipale de Belin-Béliet Belin-Béliet, vendredi 5 avril 2024.

Qui est Marie-Claude Forestier ? Belinétoise d’adoption (elle habite notre commune depuis 2019), Marie-Claude aime d’abord et avant tout la littérature, les ballades (enfin le chemin de Saint-Jacques de Compostelle), les rencontres avec les habitants d’ici et surtout le PATCHWORK, véritable passion chez elle !

Et comme elle ne fait rien à moitié, elle s’est lancée dans de multiples travaux de couture patchworkienne qu’elle se propose aujourd’hui de partager avec vous !

Le patchwork est une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser différents types d’ouvrages. Le patchwork est un art ancien. Il se pratique depuis de nombreux siècles partout dans le monde. Les origines du patchwork se trouvent au plus profond des temps de l’Égypte ancienne et de l’Inde. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

Bibliothèque municipale de Belin-Béliet 4 Avenue Plantagenêt

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine

