Exposition et vente rue de la République Pontarlier, vendredi 17 mai 2024.

Organisée par Volia Ukraine.

Exposition et vente au profit de l’Ukraine.

Pour venir en aide aux hôpitaux, aux orphelinats et aux populations victimes de la guerre. Vous y trouverez de l’artisanat Ukrainien, une brocante, des peintures et des articles confectionnés et brodés par des bénévoles.

Le vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h et le lundi de 14h à 17h.

Entrée libre. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-20

rue de la République Salle Michel Malfroy

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté microbjan@yahoo.fr

L’événement Exposition et vente Pontarlier a été mis à jour le 2024-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS