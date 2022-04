Exposition et vente de sculptures sur acier Mortagne-au-Perche, 30 avril 2022, Mortagne-au-Perche.

Exposition et vente de sculptures sur acier Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche

2022-04-30 09:00:00 – 2022-05-01 13:00:00 Salle Vallée 1, rue Henri Chartier

Mortagne-au-Perche Orne

Exposition et vente de sculptures sur acier de Philippe Rafron, artiste métallier.

” C’est à l’âge de 59 ans que j’ai commencé à travailler le métal. Mes premiers essais se sont fait sur des chutes de zinc, que je travaillais à main levée avec une petite meuleuse. Mais très vite la matière avait donné ses limites. C’est à tâtons que je me suis dirigé vers l’acier, j’ai du bien sûr investir dans un peu de matériel, et j’ai avancé pas à pas en éternel autodidacte que je suis. Cette matière que l’on dirait froide, est tout au contraire lumineuse et généreuse, elle offre des possibilités bien au delà de l’imagination.

Je travaille essentiellement de la tôle acier à chaud de 2 mm. La découpe se fait au plasma, la mise en forme à l’enclume ou autre outil de ma fabrication pour chaque nouvelle occasion. L’assemblage se fait par soudage MIG. Les finitions sont variées, disque à lamelles, fraise lime, lime bien sûr, et travail à chaud pour le bleuissement ou certaines formes. Egalement le travail à l’acide pour les patines, et le vernis polyuréthane avec des encres de couleur pour parfaire l’effet.”

Exposition et vente de sculptures sur acier de Philippe Rafron, artiste métallier.

” C’est à l’âge de 59 ans que j’ai commencé à travailler le métal. Mes premiers essais se sont fait sur des chutes de zinc, que je travaillais à main levée avec une…

+33 6 31 34 81 82 https://www-philippe-rafron.hubside.fr/

Exposition et vente de sculptures sur acier de Philippe Rafron, artiste métallier.

” C’est à l’âge de 59 ans que j’ai commencé à travailler le métal. Mes premiers essais se sont fait sur des chutes de zinc, que je travaillais à main levée avec une petite meuleuse. Mais très vite la matière avait donné ses limites. C’est à tâtons que je me suis dirigé vers l’acier, j’ai du bien sûr investir dans un peu de matériel, et j’ai avancé pas à pas en éternel autodidacte que je suis. Cette matière que l’on dirait froide, est tout au contraire lumineuse et généreuse, elle offre des possibilités bien au delà de l’imagination.

Je travaille essentiellement de la tôle acier à chaud de 2 mm. La découpe se fait au plasma, la mise en forme à l’enclume ou autre outil de ma fabrication pour chaque nouvelle occasion. L’assemblage se fait par soudage MIG. Les finitions sont variées, disque à lamelles, fraise lime, lime bien sûr, et travail à chaud pour le bleuissement ou certaines formes. Egalement le travail à l’acide pour les patines, et le vernis polyuréthane avec des encres de couleur pour parfaire l’effet.”

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-04-14 par