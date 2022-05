Exposition Et toi t’as fait quoi? Billère, 15 juin 2022, Billère.

Exposition Et toi t’as fait quoi? Les Abattoirs Allée Montesquieu Billère

2022-06-15 – 2022-06-25 Les Abattoirs Allée Montesquieu

Billère Pyrénées-Atlantiques Billère

EUR Cette exposition présente les réalisations des élèves qui ont participé aux nombreux parcours d’éducation artistique et culturelle de l’année scolaire 2021/2022. nTout au long de l’année, les élèves ont découvert différents domaines culturels dont les patrimoines à travers l’architecture de la ville, les fonds patrimoniaux et les collections du Musée des Beaux Arts. Accompagnés par des artistes et des intervenants, ils ont ensuite réalisé leurs propres créations en pratiquant l’art du vitrail, la gravure, la bande dessinée, le street art et la danse. nEntrée libre aux horaires d’ouverture.

+33 5 59 72 25 85

