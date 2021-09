Saint-Jorioz Saint-Jorioz Haute-Savoie, Saint-Jorioz Exposition: “Et toi comment tu te sens?” Saint-Jorioz Saint-Jorioz Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Jorioz

Exposition: "Et toi comment tu te sens?" 2021-09-15 – 2021-10-18 Bibliothèque municipale 132 allée des Enfants

Saint-Jorioz Haute-Savoie Saint-Jorioz Pour reconnaître et partager ses émotions !

A travers des situations illustrées sur des kakemonos, les enfants sont invités à reconnaître treize émotions ou sentiments. direction.biblio@saint-jorioz.fr +33 4 84 79 02 08 dernière mise à jour : 2021-09-03 par Office de Tourisme du Lac d’Annecy

