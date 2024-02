Exposition et sortie sur les champignons Saint-Laurent-de-Condel, dimanche 13 octobre 2024.

Exposition et sortie sur les champignons Saint-Laurent-de-Condel Calvados

Cette exposition d’automne est organisée dans la salle polyvalente par la SCHCC en collaboration avec la Commune de Saint Laurent de Condel et la Société Linnéenne. De 200 à 300 espèces de champignons récoltés en Basse Normandie seront exposées et les visiteurs pourront faire identifier leur propre cueillette en cas de doute (ou pour apprendre). La présence d’un peintre naturaliste et une exposition de pommes et légumes du jardin complètera cette animation. La salle sera décorée avec des présentations florales composées par les participantes de la section « Art Floral » de la SCHCC.

Des sorties champignons seront également organisées le samedi 7 octobre de 14h à 17h30 avec le Dr. RIOULT Jean-Philippe Maître de Conférences en Botanique et Mycologie EREM (Expertises, Reconnaissances et Etudes en Mycologie) Département de Biodiversité-Santé, Microbiologie et Biotechnologies Faculté des Sciences Pharmaceutiques UFR Santé UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, bibliothécaire de la Société LINNEENNE.

Une autre sortie sera organisée le dimanche 8 octobre de 14h30 à 17h avec le mycologue de la SCHCC Serge Klein.

Rendez-vous au parking de la Salle Polyvalente de Saint Laurent de Condel.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 14:30:00

fin : 2024-10-13 17:00:00

Salle polyvalente

Saint-Laurent-de-Condel 14220 Calvados Normandie serge.klein@gmail.com

L’événement Exposition et sortie sur les champignons Saint-Laurent-de-Condel a été mis à jour le 2024-02-12 par Conseil Départemental du Calvados